В Челябинской области стартовал чемпионат профмастерства энергетиков Россетей

Сегодня, 11 сентября, в Миассе (Челябинская область) начался первый Всероссийский чемпионат, объединяющий в себе соревнования профессионального мастерства работников блока реализации услуг филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» и открытый корпоративный чемпионат профмастерства группы компаний «Россети» «Молодые профессионалы» по стандартам Агентства развития профессий и навыков (АРПН) по компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии».

Как сообщает пресс-служба Челябэнерго, на Южный Урал прибыли более 100 человек – участники, эксперты и судьи, представляющие 14 дочерних обществ компании «Россети» со всей страны.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Андрей Максимов, министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц, директор по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «Россети» Дарья Борисова, генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор.

«Повышение эффективности работы специалистов по контролю передаваемой электроэнергии преследует важную цель для российской электросетевой отрасли – снижение потерь электроэнергии. Качественный и достоверный учет позволяет минимизировать потери, сократить расходы сетевых компаний, а также обеспечивать более надежное электроснабжение потребителей. Хочу пожелать всем участникам продемонстрировать самые высокие компетенции и обменяться уникальным опытом, чтобы реализовать задачу по развитию интеллектуального учета в электросетевом комплексе, которая на сегодня является стратегической», - отметил директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Андрей Максимов.

«Я рада приветствовать от лица Правительства Челябинской области на Южном Урале всех участников соревнований. Для нас «Россети» - это прежде всего коллектив, обладающий профессиональными знаниями, опытом, традициями мастерства. Это позволяет вам быть самой надеждой и лучшей электросетевой компанией. А быть лучшими всегда - очень сложно. Это требует постоянной работы над собой, постоянного обучения и совершенствования. Уверена, что данное мероприятие даст еще один импульс к развитию ваших профессиональных навыков и позволит еще эффективнее выполнять задачи по надежному электроснабжению жителей нашей страны», - отметила министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

«Проведение сразу двух чемпионатов профмастерства – это невероятно ответственно и почетно. Мы искренне рады приветствовать гостей и участников на уральской земле! Впереди вас ждут несколько соревновательных дней, когда вы сможете проявить все свои знания и умения. Вы также познакомитесь с коллегами из других дочерних компаний группы «Россети», обменяетесь опытом. Желаю всем удачи!», - обратился к собравшимся генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор.

Соревнования проходят с 11 по 15 сентября на площадках ГК «Солнечная долина», а также на территории г. Миасса, где участники вместе с бригадами компании «Россети Урал» будут выполнять задания по выявлению безучетного потребления электроэнергии.