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В маршрутках Челябинска снизится стоимость проезда

Экономика
Сегодня, 10:28
Автор: 
Инна Шемаева

В двух маршрутках в Челябинске снизится стоимость проезда. Изменения вступят в силу с 10 июля.

Информацию об этом подтвердили в городском управлении транспорта.

Речь идет о маршрутах № 30 «Мехколонна - Вокзал – ул. Петра Столыпина» и № 102 «ЧМК - Шагол – ЮУрГУ». В управлении отметили, что от перевозчиков поступили уведомления о снижении цены проезда с 25 до 20 рублей. Изменения вступят в силу только через месяц – 10 июля.

Отметим, что по факту оба маршрута сейчас не обслуживаются. На маршрут № 30 конкурс был проведен в середине апреля, к июлю перевозчик должен приступить к обслуживанию. Маршрут № 102 стал ходить заметно реже после введения дистанционного обучения в челябинских вузах, а в середине апреля и вовсе исчез с городских улиц. Не исключено, что снижением цены перевозчики попытаются привлечь пассажиров.

Добавим, как отмечают представители ООО «Консул», если эксперимент окажется удачным и принесёт желаемых результатов, стоимость проезда в компании могут пересмотреть и на других своих маршрутах.

Напомним, что ранее перевозчики наоборот обещали поднять цены, однако из всех перевозчиков по нашим данным цены поднял только маршрут в Локомотивный.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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