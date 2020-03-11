Челябинцев призывают бойкотировать маршрутки, в которых повысится цена за проезд

Жителей Челябинска призывают игнорировать услуги частных маршрутные такси № 3, 17 и 58 в связи с их повышением стоимости проезда. Пассажирам предлагают просто пересесть на альтернативный транспорт.

Призыв бойкотировать услуги частного перевозчика, который с 12 марта повышает цены на проезд в маршрутных такси, появилось в социальных сетях в группе «Челябинский транспорт».

«Если мы станем меньше ездить на маршрутках, они вернут прежнюю стоимость проезда, так как они просто напросто загнутся, их выручка существенно упадёт, мало того, что они не смогут получить дополнительные 3-4 рубля с каждого вошедшего пассажира, они ещё потеряют и те прошлые 25 рублей, повышение стоимости не сможет окупить потерю пассажиров, частники опять маются дурью, мы через всё это проходили», - говорится в сообщении.

Напомним, с 12 марта в Челябинске увеличится стоимость проезда по трем маршрутам:

- № 3 «ТРК «Алмаз» – ЧВВАКУШ» с 25 рублей до 28 рублей 10 копеек;

- № 17 «Поселок АМЗ – Профессора Благих» с 25 рублей до 28 рублей;

- № 58 «ЧВВАКУШ – Чистопольская» с 25 рублей до 28 рублей.

С 17 марта 2020 года также дороже станет ездить по маршрутам № 104, 78, 54. С 18 марта поднимутся цены в маршрутках № 72 и 91, а с 19 марта – в № 10, 19 и 53. Также вырастут цены на проезд в маршрутных такси № 39 и 86. Это произойдет 20 марта. С первого апреля также вырастет стоимость проезда по муниципальному маршруту № 13.