ЮУТПП - дипломант Премии Правительства РФ в области качества

Южно-Уральская торгово-промышленная палата первой среди региональных торгово-промышленных палат вошла в число дипломантов престижной премии Правительства России в области качества.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, премия с 1996 года на конкурсной основе присуждается организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. В декабре совет премии Правительства РФ в области качества утвердил дипломантов конкурса 2020 года. Заседание совета прошло под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

По словам министра, в 2020 году премия Правительства в области качества будет вручаться уже в 24-й раз. Благодаря проделанной работе по модернизации системы оценки и ее гармонизации с лучшими мировыми практиками в рейтинге аналогичных международных систем диагностики эффективности бизнес-процессов награда попала в первую десятку. При этом, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, все конкурсные процедуры прошли в полном объеме и в срок. Немаловажно, что медицинские учреждения, фармкомпании и предприятия легпрома, параллельно напряженной работе по борьбе с ковидом, смогли принять участие в конкурсе. Это лишний раз напоминает всем отечественным производителям, насколько важно в любых условиях продолжать совершенствовать свои бизнес-процессы и в целом работать на повышение качества своей продукции.

Всего в 2020 году Роскачество получило 402 заявки от организаций различных сфер деятельности и отраслей промышленности. В лидерах по числу поданных заявок оказались пищевая промышленность, здравоохранение, машиностроение и сфера услуг. Впервые за всю историю конкурса его участником выступила региональная торгово-промышленная палата системы ТПП России. Южно-Уральская ТПП успешно прошла аудит своей системы управления, получила высокую оценку эффективности внедренных в палате бизнес-процессов и была удостоена статуса дипломанта конкурса.

Сама Челябинская область стала одним из регионов-лидеров по количеству поданных на конкурс заявок – 26 Больше – 38 – подала лишь Москва. Награды победителям вручит председатель Правительства РФ или один из его заместителей.