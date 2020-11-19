ЮУТПП примет участие в проекте «Бизнес против коррупции»

Торгово-промышленная палата России при содействии региональных палат предложила отечественным предпринимателям пройти независимый анонимный опрос «Бизнес-Барометр коррупции».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, в рамках проекта представители деловых кругов могут рассказать о реальном состоянии дел с коррупцией в отношениях бизнеса и власти в регионах России. Всероссийский анонимный опрос позволит получить серьезную репрезентативную выборку и составить точную картину настроений и оценки антикоррупционной политики государства. Подобные тестирования бизнес-сообщества ТПП РФ проводит с 2016 года каждые шесть месяцев. Предприниматели, представляющие микро-, малый, средний и крупный российский бизнес, получают возможность высказать свое непредвзятое мнение. Проект получил положительную оценку со стороны Управления Президента России по вопросам противодействия коррупции и другими федеральными ведомствами – министерствами экономического развития, труда и социальной защиты, юстиции. С 2018 года проведение регулярных антикоррупционных исследований прямо предусмотрено Национальным планом противодействия коррупции. Итоги опроса позволяют объективно определить, какую роль играет коррупция в отношениях властных структур с бизнесом, и как предпринимательские круги оценивают итоги реализации соответствующей государственной политики.

По словам вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, коррупция в отношениях бизнеса и власти – одна из самых острых и сложных тем, которую предприниматели ставят на одно из первых мест среди препятствий, мешающих развитию бизнеса. Сегодня все чаще коррупционные действия совершаются в завуалированной форме: от банальных «конвертов» произошел переход к навязыванию платных товаров, работ или услуг сторонними организациями. Предприниматели периодически сталкиваются с недобросовестными заказчиками и поставщиками, как в государственном секторе, так и в корпоративной среде. Для принятия тех или иных решений зачастую приходится стимулировать лиц, которые эти решения принимают. Меняя свои формы, коррупция продолжает быть серьезным барьером для развития экономики и влияет на жизнь каждого.

Сейчас независимое анонимное голосование продлится до 25 ноября 2020 года. Результаты VIII этапа спецпроекта ТПП РФ будут презентованы в декабре на Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией. Принять участие в опросе южно-уральские предприниматели могут, пройдя по ссылке.