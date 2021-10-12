12.10.2021
Магнитогорская телекомпания завоевала диплом международного фестиваля за фильм об ММК
12.10.2021
«Ростелеком» прокомментировал ситуацию с падением девочки в колодец компании
12.10.2021
Будем помнить: ушла из жизни Зоя Соколова
12.10.2021
Магнитогорцы, прибивавшие провинившихся «закладчиков» гвоздями к деревьям, хотели выйти на свободу
12.10.2021
В Челябинской области подросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
12.10.2021
Представители челябинского бизнеса приходят на помощь бездомным животным
Жители Челябинской области предпочитают брать кредиты онлайн
07.10.2021
Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона
13.09.2021
Жителям Челябинска посоветовали, как уберечь свои средства от влияния новых волн коронавируса
10.09.2021
Челябинцы получат подарки от Сбера ко Дню города
10.09.2021
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Челябинской области
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021