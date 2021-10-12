Жители Челябинской области предпочитают брать кредиты онлайн

С начала года Сбербанк выдал жителям Челябинской области более 200 тысяч потребительских кредитов общим объёмом 42,9 миллиарда рублей.

Основная доля приходится на онлайн-кредитование - 74% таких займов были оформлены клиентами в мобильном приложении или через веб-версию СберБанк Онлайн. По сравнению с прошлым годом челябинцы стали брать кредиты через интернет в полтора раза чаще.

«Помимо улучшения условий кредитования, мы продолжаем развивать дистанционные сервисы и упрощаем сам процесс получения кредита. Сегодня через СберБанк Онлайн челябинцы могут самостоятельно ознакомиться с условиями, лимитами, рассчитать процентную ставку, сумму платежа и сроки кредитования и подать заявку на кредит, не выходя из дома. Это быстро, удобно и безопасно», - отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от трех месяцев до пяти лет в размере от 30 тысяч до пяти миллионов рублей. Подать заявку на кредит можно прямо из дома в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Решение займёт от двух минут — после этого деньги поступят на карту в течение минуты. Обслуживать кредит (например, выбрать дату платежа или перенести её) также удобно в СберБанк Онлайн.

Также клиенты Сбербанка, оформившие кредит после 27 января 2021 года, имеют возможность отложить выплаты по кредиту на месяц, чтобы потратить освободившиеся деньги на ремонт, отпуск или другие покупки без вреда для кредитной истории. Сумма платежа при этом не изменится — увеличится лишь срок кредита. Речь идёт об услуге «Перенос платежа». Сервис станет доступен клиентам банка, которые будут оплачивать кредит без просрочек и реструктуризаций и внесут не менее шести регулярных платежей. Ещё через полгода можно будет снова перенести платёж. Количество переносов неограниченное - главное, чтобы между ними было не менее шести платежей по графику.

С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.