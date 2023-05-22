Алексей Текслер вновь отправится в Китай

Российская официальная делегация во главе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным посетит с официальным визитом Китайскую народную Республику. В состав делегации включен губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В Пекине запланирована встреча Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщает пресс-служба премьера.

Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.

Михаил Мишустин также посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме. В мероприятии примут участие руководители ведущих компаний России и Китая, а также глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В рабочей программе Алексея Текслера запланировано участие в пленарном заседании, выступление на круглом столе, посвященном промышленному и инвестиционному потенциалу российских регионов и бизнес-инициативам.

В пресс-службе губернатора отметили, в 2022 году товарооборот Челябинской области с Китаем вырос более чем на 70%. Заключено два межрегиональных соглашения - с провинцией Хэйлунцзян и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Прорабатывается соглашение с провинцией Шаньдун.

Напомним, в апреле Алексей Текслер во главе официальной делегации региона посетил Китайскую Народную Республику, где презентовал возможности Челябинской области. Были достигнуты договоренности по расширению сотрудничества.