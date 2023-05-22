22.05.2023
В Челябинске в этом году новое жилье взамен ветхого и аварийного получили 19 семей
22.05.2023
Следователи начали проверку по факту смерти двух жителей Снежинска на пожаре
22.05.2023
В Миассе состоятся эндуро-гонки «Light Enduro Racing»
22.05.2023
В Челябинске может измениться цвет водопроводной воды
22.05.2023
В поселке Октябрьский ограничат электроснабжение связи с ремонтными работами
22.05.2023
Школьники Магнитогорска запомнят этот день
Алексей Текслер вновь отправится в Китай
14.05.2023
Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты
26.04.2023
Повышение МРОТ с 2024 года увеличит зарплаты 4,8 миллиона россиян
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
19.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023