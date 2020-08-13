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Билл Гейтс: “Изменение климата хуже covid-19”

Федерация
Сегодня, 10:06
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Изменение климата на Земле может привести к более трагическим последствиям, чем пандемия по новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил в своем микроблоге на платформе Twitter основатель Microsoft и американский миллиардер Билл Гейтс.

По его словам, человечество может столкнуться с новой бедой уже через пару десятков лет. Катастрофа, пророчествует Билл Гейтс, окажется в 5 раз смертоноснее covid-19. трагические последствия будут намного серьезнее как в плане выживания, так и в экономической сфере.

Миллиардер утверждает, что действовать необходимо уже сейчас. По его информации, на начало августа в мире от коронавируса скончались более 600 тыс. человек, что составляет 14 человек на 100 тысяч. Изменение климата в 2060 году может привести к тому. что будут умирать по 73 человека на 100 тысяч.

 

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