Билл Гейтс: “Изменение климата хуже covid-19”

Изменение климата на Земле может привести к более трагическим последствиям, чем пандемия по новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил в своем микроблоге на платформе Twitter основатель Microsoft и американский миллиардер Билл Гейтс.

По его словам, человечество может столкнуться с новой бедой уже через пару десятков лет. Катастрофа, пророчествует Билл Гейтс, окажется в 5 раз смертоноснее covid-19. трагические последствия будут намного серьезнее как в плане выживания, так и в экономической сфере.

Миллиардер утверждает, что действовать необходимо уже сейчас. По его информации, на начало августа в мире от коронавируса скончались более 600 тыс. человек, что составляет 14 человек на 100 тысяч. Изменение климата в 2060 году может привести к тому. что будут умирать по 73 человека на 100 тысяч.