Челябинцы помогают ремонтировать поезда для Луганской железной дороги

Специалисты из Челябинска отремонтировали два электропоезда Луганской железной дороги, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в официальном Телеграм-канале.

«Сегодня на рейс поставили два электропоезда Луганской железной дороги, которые отремонтировали челябинские специалисты», - рассказал Леонид Пасечник.

Капитальный ремонт подвижного состава проводился на одном из вагоноремонтных заводов Челябинской области, уточнил врио главы Республики. В двух электропоездах полностью заменили проводку, ходовую часть, внутривагонное оборудование.

«Теперь для жителей Луганской Народной Республики на пригородном сообщении будут курсировать три таких поезда, что позволит комфортабельно передвигаться по республике», - констатировал врио главы ЛНР.