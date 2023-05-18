18.05.2023
Консультация юриста: правомерен ли обед на рабочем месте
18.05.2023
Челябинцы помогают ремонтировать поезда для Луганской железной дороги
18.05.2023
Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении кровли в Челябинске
18.05.2023
Сергей Антипов оценил ход благоустройства нового сквера в 55-м микрорайоне «Паркового»
18.05.2023
Арестованы челябинцы, которые вымогали деньги у подростка
18.05.2023
Бывший замминистра здравоохранения региона теперь может занимать любую должность
Челябинцы помогают ремонтировать поезда для Луганской железной дороги
22.10.2022
Собкор «Урал-пресс-информ» в ЛНР с коллегами-журналистами привезли тепло в обитель кошек Северодонецка
20.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023