Число бюджетных мест в вузах вырастет

В ближайшие два года в вузах будут дополнительно открыты еще 45 тысяч бюджетных мест, на развитие как минимум 100 региональных вузов выделят дополнительные федеральные средства.

Об этом сообщил президент Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию.

«В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах ещё 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70 процентов из них отдадим именно в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники», - заявил Владимир Путин.

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов отметил существенные плюсы увеличения бюджетных мест именно в региональных вузах.

«Не открою секрет, если назову одной из сегодняшних проблем образования концентрацию студентов в столицах и «утечку мозгов из регионов». Спрос на высшее образование превышает предложение, поэтому если не менее 75% дополнительных бюджетных мест будут отданы в регионы, то у нас появится больший шанс удержать выпускника в регионе, - считает Александр Кузнецов. - Челябинская область просто обязана создать для этого все условия. Нам нужны наши выпускники школ и вузов, медалисты, олимпиадники и просто очень творческие ребята».

В Южно-Уральском Государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) в последние годы идет постоянный рост количества бюджетных мест.

«На 2021 год суммарное число бюджетных мест по всем уровням образования, то есть бакалавриат, специалитет, магистратура составляет более трёх тысяч, примерно 3150, - сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев. - В сравнении с 2020 годом, например, у нас на уровне бакалавриата количество мест увеличено на сто. Существует проект ещё увеличения еще порядка на 70 мест».

По словам ректора, основная доля мест, процентов 80, выделяется на технические специальности и направления - машиностроение, металлургия, информатика и вычислительная техника.

«На 2022 год просто уже есть предварительное распределение, но оно, очевидно, и учитывает заявление президента», - отметил Александр Губарев. Соотношение примерно остаётся на существующем уровне, хотя идёт и увеличение мест на гуманитарные направления, например, на юриспруденцию и на журналистику.

Владимир Путин также рассказал, что не менее 100 вузов в регионах, начиная с текущего года, будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.

«На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры. Уверен, что молодое поколение россиян, российских учёных в полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах», - подчеркнул президент.