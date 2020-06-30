Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов

В мире по состоянию на 30 июня 2020 года зарегистрировано 10 миллионов 294,1 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,09%). Умерло 507 тысяч 901 человек (прирост за сутки 0,73%).

В России за прошедшие сутки выявлено 6 тысяч 693 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 30,2% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками). При этом за сутки выписано по выздоровлению меньшее число человек -9 тысяч 220 человек.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зафиксировано 647 тысяч 849 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1%), в том числе в Москве – 221 тысяча 598 случаев.

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 412 тысяч 650 человек, в Москве – 150 тысяч 397 человек (плюс 2295). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 38 тысяч 788 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 12 тысяч 792 человека (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 8 тысяч 958, в Челябинской области – 7 тысяч 585 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 5580, в Тюменской области – 3087, в Курганской области – 786.

Коронавирус унес жизни 9 тысяч 320 человек (за сутки – 154). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3796, в Санкт-Петербурге – 1136, Московской области – 887, в Республике Дагестан – 374, в Нижегородской области – 234, в Ростовской области – 125, в Красноярском крае – 120, в Тульской области – 107. В остальных субъектах меньше.

В УрФО зарегистрировано 352 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 147 (в том числе 85 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 95, в Ханты-Мансийском автономном округе - 55, в Ямало-Ненецком автономном округе – 37, в Тюменской области – 17, Курганской области – 1.