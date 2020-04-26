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Число случаев коронавируса в России превысило 80 тысяч, в УрФО – 1800

Федерация
Сегодня, 15:54
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 6 тысяч 361 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, что на 395 случаев больше, чем сутки назад.

До этого двое суток был прирост на 117 и 1075 случаев, двумя сутками ранее - сокращение на 462 и 406, перед этим был отмечен прирост на 1374 случая и сокращение на 1792 случая, до этого число подтвержденных случаев прирастало более недели.

В Москве за сутки подтверждено 2 тысяч 971 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 359 случаев больше, чем сутки назад. Среди новых заболевших 41,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, 6% – старше 80 лет, 4% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Свердловской области (плюс 58), в Челябинской области (плюс 58), в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 45), в Ханты-Мансийском-автономном округе (плюс 41), в Тюменской области (плюс 12), Курганской области (плюс2). Общий прирост – 216 случаев.

По состоянию на утро 26 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 827 тысяч 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 3,9%, до этого был прирост 3,1%). Из них 2 миллиона 743 тысячи 66 случаев (плюс 4%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 327 случаев (прирост 0,02%).

В Российской Федерации зарегистрировано 80 тысячи 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 42 тысячи 480 случаев.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 6 тысяч 767 человек (плюс 517), в Москве – 3175 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в УрФО официально подтверждено 1800 случаев: в Свердловской области – 395 человек, в Тюменской области – 386, в Челябинской области - 368 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 348, в Ханты-Мансийском автономном округе – 274, в Курганской области – 29.

Коронавирус унес жизни 747 человека (за сутки умерло 66). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 404 (за прошлые сутки 38 человек), Московской области – 71 (за сутки плюс 2), в Санкт-Петербурге – 27 (плюс 4), в Краснодарском крае – 19 (плюс 1), в Республике Башкортостан - 14, в Республике Ингушетия - 13, в Республике Дагестан– 11, в Республике Чувашия, в Калужской, в Воронежской и Нижегородской областях – восемь, в Чеченской Республике, в Псковской области – семеро, в Ставропольском крае, Волгоградской и Пензенской областях – шестеро, в Хабаровском крае, Красноярском крае, в Республике Коми, во Владимирской и Тульской областях – пятеро, в Удмуртской Республике, в Пермском крае, в Мурманской, Курской, Астраханской, Иркутской и Новосибирской областях - четверо, в Республике Калмыкия, в Республике Адыгея, Приморском крае, Костромской, Кировской, Ульяновской, Тюменской, Брянской, Челябинской и Калининградской областях – трое.

В УрФО зарегистрировано девять случаев смерти от коронавируса: в Тюменской и Челябинской областях – трое, в Свердловской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и в ЯНАО – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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