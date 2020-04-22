COVID-19 может открыть путь для ГМО

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии коронавируса. На этом фоне некоторые страны могут начать более широко использовать технологии ГМО, предположила в интервью радио Sputnik международный эксперт по экологической и продовольственной безопасности, доктор биологических наук Ирина Ермакова. По ее словам, это грозит тем, что человечество, помимо вирусов, будет болеть еще и от ГМО.

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН. По данным организации, ежедневно в мире голодает 821 миллион человек, а из-за коронавируса столкнуться с критическим уровнем голода могут еще около 130 миллионов.

"Все страны сейчас оказались в более-менее одинаковом положении: у всех карантин, изоляция. Какие-то страны могут пойти по пути высаживания ГМО-семян, если у них есть эти семена. У генно-модифицированных семян нет преимуществ. Селекционные сорта также дают хороший урожай несколько раз в год. ГМО приводит к нарушению иммунитета. То есть люди будут быстрее заболевать, хуже себя чувствовать, это приведет к нарушению функций внутренних органов. Нельзя использовать трансгенные семена ни под каким предлогом, поскольку это может привести к отдаленным, но очень тяжелым последствиям", – считает Ирина Ермакова.

Обычно производством ГМО отличались Канада, США, Бразилия, Китай, а также Индия и Аргентина. Но сейчас не стоит играть природой, все может обернуться против людей, отметила эксперт.

"Сейчас надо аккуратно отнестись к продуктам питания. В мире перепроизводство продуктов питания, и не было никакой необходимости сажать именно трансгенные семена. В основном выгода была для транснациональных компаний. Но это приводит к деградации почвы, к ухудшению здоровья людей. В России используют другие технологии, не опасные для человека. Например, парники, в которых можно выращивать овощи круглый год", – считает Ирина Ермакова.