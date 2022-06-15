Сегодня в Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум, главным девизом которого является словосочетание «Новый мир – новые возможности».

Экономический форум в Питере поражает гостей своей масштабностью Окай Депрем Поделиться

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) традиционно выступает в качестве коммуникационной и дискуссионной площадки для обсуждения различных экономических вопросов в самых разных отраслях. В нём также принимают участие представители малого и среднего бизнеса.

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко взял комментарий у участника ПМЭФ, журналиста, политолога и общественного деятеля Окай Депрем, который поделился своими впечатлениями.