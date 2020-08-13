Испанские ученые нашли способ уменьшить количество смертей от covid-19

В Испании исследователи из Университета Сарагосы выявили особенность избирательного поражения органов человеческого организма covid-19. Ученые выяснили причины такого воздействия коварного вируса. Само же открытие поможет сократить число смертей.

Исследователи путем создания математической модели просмотрели цепочку взаимодействия белков, которые делают уязвимыми только некоторые органы, в том числе легкие, печень, почки, нервную систему и сердце, а не весь организм.

Стоит учесть, что сейчас уже известно, что белки АСЕ2 наиболее восприимчивы к новой коронавирусной инфекции, взаимодействия друг с другом в легких и других органах с другими видами белков. Такой рецептор имеют многие клетки организма, но вирус поражает органы избирательно, что говорит о неизвестном механизме заражения тканей.

Открытие испанских ученых позволит изобрести лекарство, которое предотвратит полиорганную недостаточность и, как следствие летальный исход заболевших, сообщает “Царьград” со ссылкой на публикацию в журнале Chaos.