Испанские ученые нашли в российской вакцине от covid-19 советский след

В Испании назвали разработанную российскими учеными вакцину от covid-19 советской. Во время пресс-конференции директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон случайно перепутал название страны, сообщив, что вакцина была разработана в СССР.

Ученый заявил, что Европейское агентство лекарственных средств в числе рассматриваемых вакцин изучает и часть произведенных в “Китае и Советском Союзе”, сообщает ТВ “Звезда”. Затем спикер допустил еще одну ошибку, сказав о неких “советских исследованиях”, в которых можно найти информацию о препарате.

Оговорка испанского ученого переросла в мем в соцсетях. Пользователи стали предлагать ему рассказать еще об инновационных разработках “умерших” государств: Австро-Венгрии или Пруссии.