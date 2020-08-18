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Испанские ученые нашли в российской вакцине от covid-19 советский след

Федерация
Сегодня, 11:38
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В Испании назвали разработанную российскими учеными вакцину от covid-19 советской. Во время пресс-конференции директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон случайно перепутал название страны, сообщив, что вакцина была разработана в СССР.

Ученый заявил, что Европейское агентство лекарственных средств  в числе рассматриваемых вакцин изучает и часть произведенных в “Китае и Советском Союзе”, сообщает ТВ “Звезда”. Затем спикер допустил еще одну ошибку, сказав о неких “советских исследованиях”, в которых можно найти информацию о препарате.

Оговорка испанского ученого переросла в мем в соцсетях. Пользователи стали предлагать ему рассказать еще об инновационных разработках “умерших” государств: Австро-Венгрии или Пруссии.

 

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