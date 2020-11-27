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Из-за covid-19 можно потерять зубы

Установлено влияние новой коронавирусной инфекции на здоровье десен и зубов. Covid-19 может привести к пародонтозу и выпадению зубов, сообщает со ссылкой на переболевших вирусом американцев и мнение ряда экспертов газета The New York Times.

Издание рассказывает, что по свидетельствам некоторых переболевших ковидом людей, у них выпадали зубе без кровотечений. Другие говорят об усилившейся чувствительности десен. Также газеты приводит мнение специалистов, которые указывают на то, что в период выздоровления могут обостриться проблемы с зубами.

По словам президента Фонда ангиогенеза (организации, изучающей заболевания кровеносных сосудов) Уильяма Ли, коронавирус взаимодействует с клеточным рецептором АСЕ2 и поражает не только легкие, но и нервные окончания, и эндотелий, что оказывает негативное влияние на кровеносные сосуды в деснах, пишет ТАСС.