Калашников покинул пост руководителя постпредства Челябинской области при правительстве

Руководитель постоянного представительства Челябинской области при Правительстве Российской Федерации Иван Калашников покидает занимаемый пост. Он проработал в этой должности ровно три года.

Соответствующее постановление об отставке подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Калашникова Ивана Вячеславовича от замещаемой должности руководителя Постоянного Представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации и уволить с государственной службы 13 мая 2022 года по инициативе гражданского служащего», - говорится в постановлении.

Иван Калашников возглавил представительство Челябинской области при правительстве РФ с 14 мая 2019 года. До этого он занимал должность помощника министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.