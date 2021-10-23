23.10.2021
В Челябинской области не будет проблем с лекарствами для пациентов с ковидом
23.10.2021
Металлургические предприятия Челябинской области присоединятся к налоговому мониторингу
23.10.2021
В эти выходные южноуральцы смогут привиться от ковида в ТРК, в следующие - уже нет
23.10.2021
Почти 13 тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
22.10.2021
В Челябинской области 330 классов отправлено на карантин по ОРВИ и 82 – по ковиду
22.10.2021
В Челябинской области - новый максимум по числу заболевших ковидом за сутки
Металлургические предприятия Челябинской области присоединятся к налоговому мониторингу
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021