Металлургические предприятия Челябинской области присоединятся к налоговому мониторингу

Часть металлургических предприятий Челябинской области, в том числе ПАО «ММК» и ПАО «Мечел», с 2022 года присоединятся к налоговому мониторингу.

Как сообщает портал «Налоговый мониторинг», компании предоставят налоговым органам доступ к системе бухгалтерского и налогового учета, а также к информации о налоговых рисках и данным внутреннего контроля через аналитическую витрину данных.

«ПАО «ММК» постоянно работает над внедрением новых технологий, поэтому решение о переходе на налоговый мониторинг соответствует стратегии цифровизации компании и является одним из приоритетных направлений ПАО «ММК» по взаимодействию с налоговыми органами, - подчеркнул директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин. - Это первый опыт такого сотрудничества в группе компаний ПАО «ММК». Считаю, что применение системы налогового мониторинга с использованием современных информационных технологий и построение витрины данных приведет к существенному ускорению принятия решений по спорным ситуациям в применении налогового законодательства. Что, в свою очередь, позволяет налогоплательщику минимизировать риски и издержки, связанные с налоговым контролем».

«Налоговый мониторинг рассматривается группой «Мечел» как один из наиболее перспективных, эффективных и конструктивных форматов взаимодействия с налоговым органом. Это дополнительный маркер прозрачности и открытости бизнеса, - отметила заместитель генерального директора по финансам ПАО «Мечел» Нелли Галеева. -Решение о переходе ПАО «Мечел» на режим налогового мониторинга обусловлено, прежде всего, возможностью повышения качества налоговой функции в компании, планирования деятельности с учетом позиции налоговых органов, а также сокращением затрат и сроков мероприятий налогового контроля».

К налоговому мониторингу присоединятся также четыре компании-представителя горно-металлургической промышленности группы «Норильский никель».

Участники группы «Норильский никель» предоставят удаленный доступ к своим учетным системам. В таких условиях государственный механизм незаметно встраивается в ИТ-системы налогоплательщиков.