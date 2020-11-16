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Немецкие ученые призвали лечить ковид соками граната и рябины

Растительные напитки могут быть полезны при лечении covid-19. Сок граната и черноплодной рябины, а также зеленый чай подавляют вирус, который накапливается во рту и носоглотке.

К таким выводам пришли ученые из института молекулярной вирусологии медицинского центра Ульмского университета (Германия). О своей находке они рассказали на сервере нерецензированных научных работ bioRxiv.

Рассматривая воздействие различных растительных напитков на распространение коронавируса и гриппа, исследователи установили, что наибольшей эффективностью обладают сок черноплодной рябины, который инактивировал 96% вирусов. При этом уровень воздействия растительного сока зависит от куста, с которого были собраны ягоды.

Поэтому ученые предположили, что полоскание горла такими растительными соками чаем поможет снизить риск распространения covid-19, пишет “Коммерсант”.