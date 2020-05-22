Проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Рособрнадзор опубликовал проект нового расписания основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года.

Накануне президент Владимир Путин, выступая на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, объявил дату старта экзаменационная кампании в школах.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня», - заявил Владимир Путин.

В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании будут выданы выпускникам без экзаменов, на основании итоговых годовых оценок.

ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы в текущем году, и только по предметам, которые необходимы для поступления.

По данным Рособрнадзора, 29 июня планируется провести ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

«Проведение самого массового экзамена – по русскому языку – планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях», - уточнил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. ЕГЭ по русскому языку состоится 2 и 3 июля.

В этом году установлены дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах. У всех выпускников и организаторов будут измерять температуру при входе в аудиторию, где будет проводиться экзамен. Помещения будут предварительно дезинфицироваться. В аудиториях установят дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. Участники будут рассажены с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.

На шестое июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, девятого июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии. На 16 июля намечен ЕГЭ по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. А 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

«Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года», - заявил Владимир Путин.

В Рособрнадзоре отметили, что в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

«Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы», - подчеркнул временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты. ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вуз.