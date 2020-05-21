Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

В текущем учебном году единый государственный экзамен стартует во всех регионах России 29 июня.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 мая, выступая на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня, - заявил Владимир Путин. - При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Глава государства подчеркнул, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году.

«Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов, - уточнил Владимир Путин и добавил. - Такое решение является исключением, носит временный характер.