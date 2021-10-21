21.10.2021
На вокзалах ЮУЖД усилены меры эпидемиологической безопасности
21.10.2021
Представители ММК расскажут на форуме в Верхней Пышме о применении цифровых технологий в управлении персоналом
21.10.2021
Челябинец напал с ножом на охранника стоянки
21.10.2021
В Челябинской области зарегистрированы новые случаи гибели животных от бешенства
21.10.2021
На четверть выросло число отправленных на карантин по ОРВИ классов в Челябинской области
21.10.2021
Мегафон для AliExpress: «Мобильный ID» теперь доступен клиентам самого посещаемого маркетплейса России
Путин – контактным по ковиду: Надо взять больничный и оставаться дома, даже если дел невпроворот
21.10.2021
На четверть выросло число отправленных на карантин по ОРВИ классов в Челябинской области
21.10.2021
Непривитых сотрудников ЧелябГЭТ будут отстранять от работы без сохранения зарплаты
21.10.2021
В Челябинской области новый максимум по числу умерших за сутки пациентов с ковидом
20.10.2021
Ирина Гехт объяснила высокий уровень занятости ковидных коек в Челябинской области
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021
Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод
15.10.2021