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21.10.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Владимир Путин
Федерация
21.10.2021 13:28

Путин – контактным по ковиду: Надо взять больничный и оставаться дома, даже если дел невпроворот

Президент России Владимир Путин рекомендовал всем жителям, кто оказался контактным по коронавирусной инфекции COVID-19, в обязательном порядке оставаться дома на установленный период самоизоляции, даже если нет никаких признаков заболевания. Работающим для этого оформить больничный лист.

Проводимый Роспотребнадзором РФ мониторинг выявил существующую проблему – многие контактные по ковиду граждане не соблюдают режим самоизоляции и продолжают вести обычный образ жизни, становясь источником заражения для окружающих. При этом их никто практически не контролирует.

«Мы соотнесли эти данные [мониторинга] с показателями выданных больничных по субъектам Российской Федерации, по данным Фонда социального страхования и видим кратную разницу между теми, кто должен находиться на самоизоляции, и теми, кто должен получать больничный по поводу нахождения на самоизоляции как контактный. Разница очень большая. А это означает, что люди, которые, по сути, уже являются носителями новой коронавирусной инфекции, по-прежнему находятся в социуме и общаются в различных коллективах», - доложила президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

Власти в регионах должны обеспечить неукоснительную изоляцию контактных лиц и лиц с подтвержденным диагнозом или подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Владимир Путин призвал россиян проявить сознательность и оставаться дома после контакта с заболевшим, чтобы не стать переносчиком инфекции.

«Я обращаюсь сегодня и ко всем нашим гражданам. Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят, - обратился к россиянам глава государства на совещании с членами правительства. - Тем не менее нужно это сделать, вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег по работе».

Президент поручил Минздраву постоянно отслеживать, как идёт выдача таких больничных в регионах, а властям субъектов Федерации контролировать самоизоляцию контактных. «Сделать это нужно, естественно, деликатно, с уважением к людям», - подчеркнул Владимир Путин.

 

Автор: Любовь Юрина
Владимир Путин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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21.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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21.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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21.10.2021

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21.10.2021

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Медведей в зоопарке Челябинска отравили мышьяком

19.10.2021 14:53

Южноуральцев предупреждают о первом снеге и гололеде

19.10.2021 14:44

Обратная связь с партнерами: АЗ «УРАЛ» провел в Челябинске собрание с представителями товаропроводящей сети

19.10.2021 14:23

Ковид изолирует все больше школьников в Челябинской области

19.10.2021 13:46

В УрФО стали чаще регистрировать тяжелые случаи ковида

19.10.2021 13:15

Фестивальный марафон в Челябинске начинает «Сцена»

19.10.2021 12:15

В Челябинске на дорогах впервые появятся индукционные петли

19.10.2021 12:01

В Сосновском районе найдена мина

19.10.2021 12:00

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» уже остался без тепла из-за миллионных долгов и может стать фигурантом дела о банкротстве

19.10.2021 11:58

Жительница Кундравов отправилась в колонию за пьяное ДТП со смертью ребенка

19.10.2021 11:53

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 105 тысяч

19.10.2021 11:29

Первая реновация: в Челябинске на месте промплощадок построят жилой квартал с собственным сквером