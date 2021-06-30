Путин рассказал, какой вакциной от ковида привился и почему был сделан такой выбор

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал какой вакциной он привился от коронавирусной инфекции COVID-19 и почему был сделан выбор в пользу именно этого препарата.

Об этом глава государства рассказал в ходе «Прямой линии».

Владимир Путин напомнил, что он привился от коронавируса в феврале. На тот момент было зарегистрировано только две вакцины – Спутник V (Гам-Ковид-Вак) и «Эпи-ВАК-Корона», чуть позднее появился «Кови-Вак». На сегодня – четыре препарата.

Изначально президент не стал озвучивать, какой вакциной привился, чтобы не создавать «конкурентное преимущество» препарату. Но появилось много вопросов и сомнений у некоторых жителей. И сегодня президент решил раскрыть свой «секрет».

«Что касается меня, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте было две [вакцины] по сути. "Эпиваккорона" Новосибирского центра "Вектор" и "Спутник V", как известно. Они обе хорошие, - поделился Владимир Путин. - Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться "Спутником V"».

Глава государства отметил, что при выборе вакцины ориентировался, в том числе, и на отзывы своих привитых знакомых.

«Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий», - добавил Владимир Путин.

Много вопросов было и по поводу того, что президент не поделился видео со своей вакцинации. «А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже бы показывать надо было, - шутливо ответил Владимир Путин и добавил. - В большинстве своем граждане понимают – если я сказал, что сделал прививку, то так и было».

Президент также поделился, какие последствия были у него после прививки. «После первого укола вообще ничего не чувствовал, где-то через четыре часа в месте укола появилась небольшая чувствительность», - рассказал Владимир Путин. Второй укол руководитель страны поставил в 12 часов дня, а к полуночи у него поднялась температура до 37,2, но утром уже была 36,6. У дочери Владимира Путина после прививки от ковида температура поднималась до 37,5 градуса.