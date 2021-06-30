30.06.2021
Пожар на рынке в Металлургическом районе Челябинска не повлиял на работу роддома
30.06.2021
Челябинская область получила очередную партию вакцины от COVID-19
30.06.2021
Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка
30.06.2021
В Челябинской области созданы новые памятники природы и ООПТ
30.06.2021
В Челябинской области продлили ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам
30.06.2021
В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком
Путин рассказал, какой вакциной от ковида привился и почему был сделан такой выбор
30.06.2021
Челябинская область получила очередную партию вакцины от COVID-19
30.06.2021
В Челябинской области за время пандемии умерло более трех тысяч пациентов с ковидом
30.06.2021
Чиновники и спортсмены продолжают защищаться от ковида
29.06.2021
В Челябинской области мошенники от лица минздрава требуют от директоров приобретать вакцины от ковида
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021