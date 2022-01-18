Рак и аллергия попали в список утвержденных Минздравом противопоказаний к прививкам от covid-19

В России утвержден перечень заболеваний, при которых нельзя ставить профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ, подписанный главой Минздрава Михаилом Мурашко, опубликован на портале правовой информации.

В перечень бессрочных противопоказаний к вакцинации от covid-19 попали гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, тяжелые поствакцинальные осложнения. включая анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов при многоступенчатой вакцинации.

К временным противопоказаний отнесены острые инфекционные и вирусные заболевания,протекающие в средней или тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, а таже обострения хронических болезней. При этом срок медотвода на период острого заболевания или обострения хронического составляет 2-4 недели после выздоровления либо наступления ремиссии.

До нормализации температуры тела противопоказаниям являются проявления острых респираторных вирусных заболеваний, протекающих в легкой степени тяжести и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Уточняется, что при злокачественных раковых новообразований нельзя ставить вакцину "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".