18.01.2022
Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк
18.01.2022
Скоков дал поручение наградить сотрудников полиции Магнитогорска, которые задержали убийцу водителя
18.01.2022
Скоков пообещал сотрудникам ППС дополнительные ежеквартальные выплаты
18.01.2022
Рак и аллергия попали в список утвержденных Минздравом противопоказаний к прививкам от covid-19
18.01.2022
Южноуральцы жалуются на навязывание услуг банками и МФО
18.01.2022
Компания ROCKWOOL в России подвела итоги минувшего года
Рак и аллергия попали в список утвержденных Минздравом противопоказаний к прививкам от covid-19
18.01.2022
Заксобрание Челябинской области переходит в онлайн режим
18.01.2022
Из перечня поручений президента исключат пункты по законопроекту о ковид-сертификатах
17.01.2022
В Челябинской области начало расти число заболевших ковидом школьников
17.01.2022
В Челябинской области первый случай омикрон-штамма ковида выявлен у беременной
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022