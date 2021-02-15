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Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления британского штамма COVID-19

Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему на выявление так называемого британского штамма коронавируса (мутация N501Y). Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма. Технология позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой. Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в Российской Федерации, обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтверждённой мутацией», говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что новую технологию ученые также смогут использовать для разработки реагентов по выявлению любых мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей.

Ученые прогнозируют, что распространение британского штамма в России начнется весной. Более восприимчивы к новому штамму окажутся люди, еще не переболевшие COVID-19. Об этом заявил вчера, 14 февраля, главный врач центра "Лидер медицины", инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

"Если раньше для того, чтобы заразиться, нужно было находиться рядом с источником инфекции длительно, то сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого китайского вируса, который пошел из Китая, уже нет в циркуляции. Циркулируют совершенно другие его подвиды, и вот этот британский вирус все равно к нам придет. Люди, которые еще не переболели и считают, что они не восприимчивы к коронавирусу, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка нового штамма, и они как раз будут сейчас весной заболевать", - рассказал он в эфире радио.

Тем не менее в Роспотребнадзоре отмечают, что британский штамм не вызывает более тяжелое течение инфекции, а способ распространения имеет все тот же - преимущественно воздушно-капельный. Ведомство напоминает о мерах профилактики: изоляция инфицированных, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация.