Россия не станет ссориться с Турцией из-за Финляндии и Швеции

На саммите членов Североатлантического военного блока в Мадриде, который состоялся в среду, 29 июня, руководители Турции, Швеции и Финляндии подготовили совместный документ о перспективах вступления двух северных стран в НАТО. Трёхсторонняя встреча заняла больше времени, чем планировалось, она продлилась два часа.

Специальный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко попросил прокомментировать итоги этой встречи турецкого журналиста, политолога и общественного деятеля Окай Депрем.

«НАТО и, в первую очередь, США увеличили давление на Анкару, потому что Турция очень последовательно преследует свои интересы. Да, президент Эрдоган в итоге пошёл навстречу Швеции и Финляндии в вопросе вступления в блок, но и Финляндии со Швецией пришлось пойти на серьёзные уступки. Тем не менее, они всё же не в состоянии удовлетворить все запросы Анкары. Что касается России, то она из-за этого не будет ссориться с Турцией. Эти страны являются не только соседями по Черноморскому бассейну, но и экономическими партнерами. Россия, безусловно, будет учитывать данный фактор. Но чтобы окончательно понять ситуацию, надо подождать», - сказал турецкий журналист.

Ранее сообщалось, что ради вступления в НАТО Стокгольм и Хельсинки взяли на себя обязательство не поддерживать больше Рабочую партию Курдистана. Также они теперь должны по турецким запросам выдавать лиц, заподозренных Анкарой в «терроризме», то есть противников режима Эрдогана.