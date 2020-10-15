Россиян призвали к безналу в пандемию

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России отказаться от использования наличных денежный средств. По данным ведомства, на купюрах вирус активен в течение 24 часов, а на монетах - 3 часа.

Рассчитываться за покупки и услуги следует в безналичной форме с использованием средств индивидуальной защиты, говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре уточняют, что наиболее распространенным способом передачи covid-19 является воздушно-капельный. Также заразиться можно и при контакте с различными предметами, на которых может быть опасный вирус.

Поэтому деньги могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. Так что после вынужденного расчета наличкой каждый раз следует обрабатывать руки.