Россияне возобновили закупки продуктов впрок из-за второй волны covid-19

В России граждане снова начали скупать продукты и товары первой необходимости с полок магазинов. Как говорится в исследовании агрегатора объявлений “Юла” и агентства ResearchMe, около трети респондентов заявили, что готовятся к введению новых ограничительных мер из-за второй волны covid-19.

При этом опрошенные отмечают, что покупают товары не только первой необходимости, но и из других категорий на случай, если будут закрыты и непродовольственные торговые точки (12%).

Появление сообщений о введении новых ограничений осенью повлияло на передвижения россиян. 51% респондентов отметили, что стали чаще совершать покупки в районе проживания. Были вынуждены начать экономить и приобретать только самое необходимое - 40%. при этом каждый десятый планирует покупать товары на онлайн-сервисах.

Отмечается, что исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей российского сегмента интернета старше 18 лет. В исследовании приняло участие 1611 человек из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников, пишет РБК.