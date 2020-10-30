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Россияне возобновили закупки продуктов впрок из-за второй волны covid-19

Федерация
Сегодня, 12:08
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В России граждане снова начали скупать продукты и товары первой необходимости с полок магазинов. Как говорится в исследовании агрегатора объявлений “Юла” и агентства ResearchMe, около трети респондентов заявили, что готовятся к введению новых ограничительных мер из-за второй волны covid-19.

При этом опрошенные отмечают, что покупают товары не только первой необходимости, но и из других категорий на случай, если будут закрыты и непродовольственные торговые точки (12%).

Появление сообщений о введении новых ограничений осенью повлияло на передвижения россиян. 51% респондентов отметили, что стали чаще совершать покупки в районе проживания. Были вынуждены начать экономить и приобретать только самое необходимое - 40%. при этом каждый десятый планирует покупать товары на онлайн-сервисах.

Отмечается, что исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей российского сегмента интернета старше 18 лет. В исследовании приняло участие 1611 человек из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников, пишет РБК.

 

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