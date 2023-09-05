05.09.2023
В Челябинске проходит экологический форум
05.09.2023
Сбитый в Московской области дрон был кустарного производства и, предположительно, со взрывчаткой
05.09.2023
«Белый журавлик» Владимира Саломатина снова «прилетит» к челябинским детям
05.09.2023
В 2023 году ЮУРГУ набрал рекордное количество студентов
05.09.2023
Новые горизонты ГРЦ Макеева
05.09.2023
На площади Революции Челябинска демонтируют скейт-парк
Сбитый в Московской области дрон был кустарного производства и, предположительно, со взрывчаткой
05.09.2023
Челябинский трубопрокатчик поехал в зону СВО по велению души
05.09.2023
Три беспилотника ВСУ, пытавшихся осуществить атаку на Москву, уничтожены силами ПВО
04.09.2023
Над Брянской областью перехвачены два беспилотника, один пытался атаковать ТЭЦ
04.09.2023
Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023