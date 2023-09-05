Сбитый в Московской области дрон был кустарного производства и, предположительно, со взрывчаткой

Украинский беспилотный летательный аппарат, сбитый уничтожен над территорией Истринского района Московской области, был кустарного производства и, предположительно, нес на себе взрывчатку. От осколков уничтоженного дрона зарорелась хозпостройка в садовом товариществе и получили незначительные повреждения пять домов, сообщает глава Истринского городского округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

Напомним, беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО пятого сентября в четыре часа 15 минут над территорией городского округа Истра.

«По предварительным данным, сбитый над территорией городского округа Истра БПЛА был кустарного производства и нёс на себе взрывоопасные элементы», - пишет мэр поясняет. - Об этом говорит первичный осмотр выявленных обломков сбитого летательного аппарата».

В настоящее время обломки собраны и направлены на экспертизу. Устанавливается мощность взрывоопасных элементов, которые беспилотник нёс на себе.

По данным Татьяны Витушевой, падение обломков беспилотника в Истре привело к возгоранию хозяйственной постройки в СНТ «Высоковольтник». На данный момент огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших среди жителей округа нет.

Незначительные повреждения в результате взрывной волны от сбитого БПЛА получили пять частных домов.

Глава настоятельно просит жителей не обсуждать и не публиковать кадры работы систем ПВО.