05.09.2023
Три беспилотника ВСУ, пытавшихся осуществить атаку на Москву, уничтожены силами ПВО
04.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 сентября (18+)
04.09.2023
Над Брянской областью перехвачены два беспилотника, один пытался атаковать ТЭЦ
04.09.2023
В челябинской Сосновке закрыли движение по улице Коммуны
04.09.2023
Выкопавших и повредивших бочку с серной кислотой в лесу Кыштыма лиц ищут правоохранительные органы
04.09.2023
Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
Три беспилотника ВСУ, пытавшихся осуществить атаку на Москву, уничтожены силами ПВО
04.09.2023
Над Брянской областью перехвачены два беспилотника, один пытался атаковать ТЭЦ
04.09.2023
Челябинский Ангел показал, как выглядит операционная на передовой
04.09.2023
В Черном море уничтожены четыре военных катера с десантом ВСУ
01.09.2023
ВСУ попытались испортить День знаний в ряде регионов
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023