Три беспилотника ВСУ, пытавшихся осуществить атаку на Москву, уничтожены силами ПВО

Во вторник, пятого сентября, российские военные пресекли очередные попытки киевского режима террористических атак с применением беспилотников в Калужской, Московской и Тверской областях.

Три украинских беспилотника пытались осуществить атаку на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Они уничтожены дежурными ситами противовоздушной обороны в трех регионах.

«Пятого сентября около трех часов по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Калужской области», - сообщает Минобороны РФ. Беспилотник уничтожен

«На территории Медынского района в два часа 57 минут средствами ПВО сбит БПЛА, - уточнил губернатор Владислав Шапша. - Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет».

Один БПЛА обнаружен над территорией Московской области. «Утром пятого сентября дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», - сообщили в Минобороны. На месте работают экстренные службы.

«По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе повреждён бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий», - сообщил Сергей Собянин.

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен утром над территорией Тверской области.

«Силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы, - сообщил в своем Телеграм-канале Сергей Собянин. - По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы».

Как сообщили в Росавиации, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево. В этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов. Пассажиры этих рейсов доставлены в аэропорты назначения.

С семи часов 30 минут по московскому времени пятого сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.