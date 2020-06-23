Семьи с детьми до 16 лет получат дополнительно по 10 тысяч рублей

Семьи с детьми в возрасте до 16 лет в Российской Федерации получат дополнительную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

С предложением выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня 2020 года.

Напомним, ранее по инициативе президента семьи с детьми в возрасте до трёх лет получили по 5 тысяч на каждого ребёнка за апрель, май и июнь. Кроме того, на каждого ребёнка от трёх до 16 лет выплачена единовременная выплата в июне по 10 тысяч рублей.

«Трудности ещё не отступили, - отметил сегодня Владимир Путин и сообщил. - В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет». По словам главы государства, в общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.

И сегодня же глава государства подписал соответствующий Указ. Документ размещен на сайте главы государства. семей, в которых растут дети до трёх лет.

В документе предписано, произвести в дополнение к предыдущим социальным выплатам, предусмотренным Указом президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 единовременную выплату родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого такого ребёнка.

«Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически», - пояснил Владимир Путин. Родителям не придется подавать повторное заявление и собирать справки. Также автоматически получат выплаты и семьи с детьми до трех лет.

В пенсионном фонде РФ пояснили, родители и опекуны, которые пока не обратились за предыдущими выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. Соответствующие заявления можно подать в течение трех месяцев - до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тысяч рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

В ПФР уточнили, начиная с апреля и по настоящее время ежемесячная выплату в размере пять тысяч рублей получили 4,1 миллиона семей на 4,4 миллиона детей. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставлена 14,8 миллиона семей на 21 миллион детей.