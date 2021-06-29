Сенатор от Челябинской области вновь поднимает тему принудительной вакцинации

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ (представитель исполнительной власти Челябинской области) Маргарита Павлова продолжает поднимать тему о недопустимости принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне, 28 июня, на очередном заседании Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор вновь вернулась к данной теме, выразив озабоченность тем, что на граждан, пытающихся защитить свое право на добровольность вакцинации, пытаются повесить ярлык экстремистов.

Сенатор напомнила, что она лично занимается изучением темы вакцинации уже 15 лет.

«Мне пишут граждане, звонят журналисты. Эта тема в последние полторы недели в ТОП номер один. И у всех один вопрос: Как такое стало возможно, несмотря на официальную позицию главы государства Владимира Путина, заявление Валентины Ивановны Матвиенко (председатель СФ – прим. ред.), разъяснения Анны Поповой (главы Роспотребнадзора РФ – прим. ред.)? И отныне разделение людей по принципу привит/непривит стали реальностью. Есть все признаки, на мой взгляд, разжигания вражды между людьми. И вход в рестораны и кафе теперь только со справкой или по QR-кодам. Но самое главное, что тревожит людей, это то, что они могут лишиться работы».

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, сенатор Андрей Климов попросил Маргариту Павлову на этом поставить точку в своем выступлении: «Я понимаю, к чему идет речь». Там очень сложная, серьезная тема».

Но Маргарита Павлова не прислушалась к настоятельному совету председательствующего и продолжила.

«Я прошу понять меня правильно. Я не выступаю против вакцинации, я отстаиваю право на добровольное медицинское вмешательство, которое кровью было записано нашими дедами в Нюрнбергском кодексе, и представители деструктивных сил сегодня часто пытаются отвлечь от себя внимание, усиленно выдавая за экстремистов здоровые гражданские силы… Идёт очень жёсткая подмена смыслов, и ярлыки экстремистов пытаются повесить на граждан, отстаивающих своё законное право на добровольность медицинских вмешательств. И это очень важный момент на самом деле и имеет прямое отношение к нашей миссии, потому что, считаю, что подобное разжигание вражды, накануне ещё и выборов в Государственную Думу - это обман ожидания людей и нарушение обещаний первых лиц государства. Это повышает очень жёстко социальную напряжённость и мы не должны с вами допустить подобных манипуляций со стороны иностранных граждан. Я прошу нашу комиссию направить запрос в Генеральную Прокуратуру и ФСБ по данной ситуации», - заявила Маргарита Павлова.

Сенатор высказала готовность подготовить эти обращения.

Андрей Климов напомнил коллеге об обязанности сенаторов «очень ответственно подходить к разного рода заявлениям на эту тему. Прорабатывать их максимально тщательно. Каждое наше слово потом будет использовано, использовано, в том числе, и против нас».

«Надо понимать и мы это понимаем. Одно дело – справедливое желание нашего государства оградить наш народ от этой ужасной болезни и предотвратить дальнейшее развитие пандемии с минимальными издержками не только для системы здравоохранения, но и для экономики страны, для нашего будущего и для многого другого. С другой стороны, не пропустить, когда этим будут пользоваться странные субъекты (людьми мне их трудно назвать), когда это будет инициировано, а это уже мы видим, с той стороны – это предмет деятельности нашей комиссии. Не мнение людей в стране по поводу тех или иных событий», - пояснил Маргарите Павловой председатель комиссии.

Климов подчеркнул, что в России каждый человек в рамках существующего закона может делать, что считает нужным, и думать, как считает нужным, и говорить, что считает нужным. Такая возможность есть не во всех странах, которые считают себя цивилизованными.

«Предметом деятельности нашей комиссии являются попытки внешнего влияния на ситуацию внутреннюю в нашей стране. Вот чем мы занимаемся. Это не означает, что каждый из нас в рамках своих профильных комитетов не может подготовить тот или иной документ, обратиться в ту или иную структуру. Но у нас, в нашей комиссии, и так было все четыре года и, надеюсь, так и будет дальше, мы рассматриваем вопросы, непосредственно связанные с внешними, иностранными попытками воздействия на нашу политическую систему», - завершил разговор на эту тему председатель комиссии.

Напомним, в июне в рамках «правительственного часа» в Совфеде Маргарита Павлова подняла вопрос о введении обязательной вакцинации от ковида в ряде субъектов.

«Четкая позиция государства сформирована, она озвучена неоднократно. Также буквально несколько дней назад Владимир Владимирович Путин [президент РФ] еще раз обратил на это внимание – у нас добровольная вакцинация против COVID. У нас закон об иммунопрофилактике, который не предусматривает обязательную вакцинацию. Поэтому здесь никаких изменений нет», - пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова и отметила, что вокруг этой темы много спекуляций и посоветовала именно так к этому относиться.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что опасный вирус можно остановить только массовой вакцинацией.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала Попову. Глава СФ подчеркнула, что в России «никакой обязательной вакцинации быть не может». «Это будет грубое нарушение закона. Наша задача - разъяснять пользу и необходимость прививки против ковида», - заявила Матвиенко.

Подробнее с позицией Маргариты Павловой можно познакомиться здесь.