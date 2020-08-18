Стала известна очередность симптомов covid-19

В США ученые установили очередность симптомов, по которым можно определить начало заболевания новой коронавирусной инфекцией. В самом начале человек начинает температурить, а в конце у него появляется диарея.

Исследователи прописали различные варианты очередности проявления симптомов и выявили наиболее распространенную модель. В пятерку признаков вошли высокая температура и лихорадка, кашель, ломота в мышцах, тошнота и рвота, диарея. Симптомы появляются по одному, даже если временной промежуток слишком мал. В том случае, если пациент не умирает, то он все равно приобретает все симптомы.

Ученые отмечают, что спутать коронавирус с другим заболеванием легко, так как его симптоматика схожа с другими респираторными инфекциями. Но именно порядок их появления может отличить covid-19, пишет Царьград со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Public Health.