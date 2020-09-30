Стало известно, кого не допустят до работы без прививки от covid-19

Россияне, не привитые от covid-19, могут не получить допуск до некоторых видов работ. Об этом в эфире “Вести ФМ” заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, к таким видам работы может относится работа с возбудителем коронавирусной инфекции. Он уточнил, что как глава института точно не допустит до такой работы сотрудника без прививки, так как несет ответственность за его жизнь.

“Я хорошо понимаю, что если я его провакцинирую, то он будет полностью защищен", - сказал Александр Гинцбург.

Он также отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции не должна быть обязательной.