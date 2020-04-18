ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Темпы прироста случаев коронавируса в России и УрФО растут

Федерация
Сегодня, 21:24
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 4 тысячи 785 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 79 регионах, что на 715 случаев больше, чем сутки назад.

Темпы прироста заболевших растут. Ранее число заболевших прирастало на 622, 60, 614, 216, 372 и 519 случаев, перед этим было снижение на 119 случаев, пятеро суток отмечался рост на 327, 284, 21, 200 и 296 случаев, до этого трое суток число случаев сокращалось – на 76, на 19 и на 175 соответственно, им предшествовал прирост в 1,75 раза.

В Москве за пятницу подтверждено 2 тысяча 649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 690 случаев больше, чем за предшествовавшие им сутки. Среди новых заболевших 45% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет, 13,5% - старше 65 лет, 6,5% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Тюменской области (плюс 39), в Ханты-Мансийском-автономном округе (плюс 33), в Свердловской области (плюс 11), в Челябинской области (плюс 7), в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 5), в Курганской области (плюс 1). Общий прирост – 96 случаев, двое суток назад прирост был 67 и 100 случаев, трое суток назад - 62 случая. В УрФО зарегистрировано четыре случая смерти от коронавируса: в Тюменской области – два, в Свердловской (за последние сутки) области и в ЯНАО – по одному.

По состоянию на утро 18 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 250 тысяч 832 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 4%, до этого был прирост 4,8%, 4,3% и 3,8%, в течение двух дней 4%, в течение пяти дней варьировался от 5,5% до 6,5%, а двумя днями ранее - 8,8% и 8,4%). Из них 2 миллиона 166 тысяч 652 случая (плюс 4,2%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 180 случаев (прирост 0,42%).

В Российской Федерации зарегистрировано 36 тысяч 793 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 20 тысяч 754 случая.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 3 тысячи 57 человек (плюс 467), в Москве – 1679 человек (плюс 1162 человека). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В УрФО официально подтверждено 566 случаев: в Тюменской области – 185, в Ханты-Мансийском автономном округе – 161, в Свердловской области – 126 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 106, в Челябинской области - 71 случай, в Курганской области – 13.

В УрФО официально подтверждено 662 случая: в Тюменской области – 146, в Ханты-Мансийском автономном округе – 128, в Свердловской области – 115 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 101, в Челябинской области - 64 случая, в Курганской области – 12.

Коронавирус унес жизни 313 человека (за сутки умерло 40, в том числе в Москве – 148 (за прошлые сутки 21 человек), Московской области – 40 (ни одного нового случая), в Республике Дагестан - девять, в Республике Башкортостан и в Санкт-Петербурге – 8, в Псковской области – шестеро, в Чеченской Республике, Владимирской и Воронежской областях – пятеро, Нижегородской области, Республике Ингушетия, Краснодарском крае, Хабаровском крае – четверо, в Республике Коми, в Удмуртской Республике, Республике Калмыкия, Астраханской области и Пермском крае - трое, в Пензенской, Костромской, Оренбургской, Белгородской, Тюменской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Новосибирской, Ульяновской, Курской, Мурманской, Кировской и Иркутской областях, Республике Северная Осетия, Республике Бурятия, Республике Адыгея, Приморском крае и Ставропольском крае – по два случая, Калининградской, Брянской, Ивановской, Орловской, Новгородской, Волгоградской, Кемеровской, Свердловской областях, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Чувашия, Ямало-Ненецком автономном округе – по одному.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 14:26
Тотальный контроль
Для челябинских водителей введен «комендантский час»
Общество
Сегодня, 10:38
В Челябинской области подтверждено еще семь случаев заболевания коронавирусом
Общество
Вчера, 20:28
В больнице №3 Челябинска продемонстрировали маршрутизацию пациентов с коронавирусом и пневмонией
Федерация
Вчера, 19:47
За сутки в России подтверждено 4070 случаев коронавируса, в УрФО- 67
14.04.20 19:16
В УрФО за сутки добавилось 42 случая коронавируса, в России - 2774
14.04.20 13:29
В России подрастут тарифы на проводную связь
14.04.20 11:28
Как умер Гитлер: в издательстве «Книжники» вышла книга «Берлин, май 1945»
13.04.20 17:13
В УрФО за сутки подтверждено 28 случаев, в России - 2558
13.04.20 15:29
Россиян хотят оставить без дешевого бензина на полгода
12.04.20 15:39
В России подтверждено 15770 случаев коронавируса, в УрФО - 266
11.04.20 23:31
За сутки в России подтверждено 1667 случаев коронавируса, в УрФО - 36
10.04.20 13:17
За сутки в России подтверждено 1786 случаев коронавируса, в УрФО - 7
09.04.20 17:55
В России за сутки добавилось 1459 случаев коронавируса, в УрФО - 7
09.04.20 09:29
При назначении пособий на дошкольников временно отменят критерий нуждаемости
Общество
Сегодня, 14:26
Тотальный контроль
Для челябинских водителей введен «комендантский час»
Политика
Вчера, 14:32
Текслер: Все планы по поддержке ветеранов будут выполнены в полном объеме
Новости
Сегодня, 20:55
Среда обитания
На озере Смолино в Челябинской области сегодня задержали браконьеров
Вчера, 22:39
Общество
Текслер: Подготовка к летнему оздоровительному сезону идет в соответствии с графиком
Вчера, 16:43
Экономика
ЧЦЗ увеличивает инвестиции в модернизацию производства
Вчера, 16:24
Происшествия
В отношении чиновников минздрава Челябинской области возбуждено уголовное дело
Вчера, 15:40
Экономика
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту 
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
16.04.20 23:38
Федерация
В 1,5 раза выросло число случаев коронавируса за сутки в УрФО
16.04.20 15:58
Федерация
В список пострадавших от covid-19 добавят непродовольственный ритейл
15.04.20 12:52
Федерация
НДФЛ не для бедных. В Госдуме высказались за отмену налога 
14.04.20 19:16
Федерация
В УрФО за сутки добавилось 42 случая коронавируса, в России - 2774
14.04.20 13:29
Федерация
В России подрастут тарифы на проводную связь
Теги
коронавирус
УрФО
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика