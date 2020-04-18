Темпы прироста случаев коронавируса в России и УрФО растут

За последние сутки в России официально подтверждено 4 тысячи 785 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 79 регионах, что на 715 случаев больше, чем сутки назад.

Темпы прироста заболевших растут. Ранее число заболевших прирастало на 622, 60, 614, 216, 372 и 519 случаев, перед этим было снижение на 119 случаев, пятеро суток отмечался рост на 327, 284, 21, 200 и 296 случаев, до этого трое суток число случаев сокращалось – на 76, на 19 и на 175 соответственно, им предшествовал прирост в 1,75 раза.

В Москве за пятницу подтверждено 2 тысяча 649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 690 случаев больше, чем за предшествовавшие им сутки. Среди новых заболевших 45% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет, 13,5% - старше 65 лет, 6,5% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Тюменской области (плюс 39), в Ханты-Мансийском-автономном округе (плюс 33), в Свердловской области (плюс 11), в Челябинской области (плюс 7), в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 5), в Курганской области (плюс 1). Общий прирост – 96 случаев, двое суток назад прирост был 67 и 100 случаев, трое суток назад - 62 случая. В УрФО зарегистрировано четыре случая смерти от коронавируса: в Тюменской области – два, в Свердловской (за последние сутки) области и в ЯНАО – по одному.

По состоянию на утро 18 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 250 тысяч 832 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 4%, до этого был прирост 4,8%, 4,3% и 3,8%, в течение двух дней 4%, в течение пяти дней варьировался от 5,5% до 6,5%, а двумя днями ранее - 8,8% и 8,4%). Из них 2 миллиона 166 тысяч 652 случая (плюс 4,2%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 180 случаев (прирост 0,42%).

В Российской Федерации зарегистрировано 36 тысяч 793 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 20 тысяч 754 случая.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 3 тысячи 57 человек (плюс 467), в Москве – 1679 человек (плюс 1162 человека). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В УрФО официально подтверждено 566 случаев: в Тюменской области – 185, в Ханты-Мансийском автономном округе – 161, в Свердловской области – 126 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 106, в Челябинской области - 71 случай, в Курганской области – 13.

В УрФО официально подтверждено 662 случая: в Тюменской области – 146, в Ханты-Мансийском автономном округе – 128, в Свердловской области – 115 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 101, в Челябинской области - 64 случая, в Курганской области – 12.

Коронавирус унес жизни 313 человека (за сутки умерло 40, в том числе в Москве – 148 (за прошлые сутки 21 человек), Московской области – 40 (ни одного нового случая), в Республике Дагестан - девять, в Республике Башкортостан и в Санкт-Петербурге – 8, в Псковской области – шестеро, в Чеченской Республике, Владимирской и Воронежской областях – пятеро, Нижегородской области, Республике Ингушетия, Краснодарском крае, Хабаровском крае – четверо, в Республике Коми, в Удмуртской Республике, Республике Калмыкия, Астраханской области и Пермском крае - трое, в Пензенской, Костромской, Оренбургской, Белгородской, Тюменской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Новосибирской, Ульяновской, Курской, Мурманской, Кировской и Иркутской областях, Республике Северная Осетия, Республике Бурятия, Республике Адыгея, Приморском крае и Ставропольском крае – по два случая, Калининградской, Брянской, Ивановской, Орловской, Новгородской, Волгоградской, Кемеровской, Свердловской областях, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Чувашия, Ямало-Ненецком автономном округе – по одному.