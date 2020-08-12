Трехслойная защита: американские ученые назвали самые эффективные и бесполезные маски

В США ученые Дюкского университета провели масштабное исследование и установили несколько типов самых действенных и бесполезных масок в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В эксперименте были протестированы 14 видов защитных масок. В коробке черного цвета была помещена видеокамера и специальный лазер. Исследователи оценивали степень пропускаемости различных тканей для масок вылетающие во время беседы капли слюны.

В итоге выяснилось, что самыми мощными защитными свойствами обладают хлопковые и хирургические маски их трех слоев. В число самых бесполезных вошли вязаные маски, баффы и банданы. Последние, которые зачастую используются как аксессуары, не защитят должным образом от вирусов, пишет “Царьград”.