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Трехслойная защита: американские ученые назвали самые эффективные и бесполезные маски

Федерация
Сегодня, 11:32
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В США ученые Дюкского университета провели масштабное исследование и установили несколько типов самых действенных и бесполезных масок в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В эксперименте были протестированы 14 видов защитных масок. В коробке черного цвета была помещена видеокамера и специальный лазер. Исследователи оценивали степень пропускаемости различных тканей для масок вылетающие во время беседы капли слюны.

В итоге выяснилось, что самыми мощными защитными свойствами обладают хлопковые и хирургические маски их трех слоев. В число самых бесполезных вошли вязаные маски, баффы и банданы. Последние, которые зачастую используются как аксессуары, не защитят должным образом от вирусов, пишет “Царьград”.

 

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