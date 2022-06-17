Турецкий политолог: Журналистский корпус на ПМЭФ демонстрирует профессионализм

Петербургский международный экономический форум – это безопасность на высочайшем уровне. Западные журналисты не хотят общаться, а пытаются уйти от ответов, что наверняка является распоряжением их кураторов. Такое мнение сложилось у турецкого журналиста, политолога и общественного деятеля Окай Депрем, работающего на ПМЭФ. Собственный корреспондент «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко взял у него короткий комментарий о деятельности на «полях» форума представителей прессы.

- Присутствуют ли среди вопросов журналистов откровенно провокационные?

- Каждый день, посещая разные мероприятия, провокаций каких-либо, тем более, вопросов такого характера от корреспондентов и репортёров я не слышал. Они демонстрируют очень профессиональное поведение. С другой стороны, некоторые журналисты, ориентированные на коллективный Запад, тяжело идут на контакт. Был случай, когда один журналист из Чада боялся, что я напишу после того, как я взял комментарии у него про экономические взаимоотношения Африканского региона с Россией. Он просил меня заранее перед публикацией дать ему прочитать статью. Поведение такого характера можно считать не страхом, а опасением, что журналисты, формируя мнения людей, могут влиять на политику своих регионов.