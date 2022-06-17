17.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
17.06.2022
На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины
17.06.2022
Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих
17.06.2022
Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы
17.06.2022
На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области
17.06.2022
Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области
Турецкий политолог: Журналистский корпус на ПМЭФ демонстрирует профессионализм
17.06.2022
Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке
17.06.2022
В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»
17.06.2022
На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»
17.06.2022
Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022