Турки ставят процесс вступления скандинавов в НАТО на ручник

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 11 июня, на встрече с иностранными журналистами специальный корреспондент агентства «Ура
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.06.2022

Джон Доган: «Западные СМИ работают под контролем ЦРУ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 12 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Свято
11.06.2022

В воскресенье православные отметят большой праздник - День Святой Троицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в субботу, 11 июня, из-за неблагоприятных погодных условий отменено проведение стрит
11.06.2022

В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Количество украинских пленных, сложивших оружие перед бойцами ВС РФ, народной милиции ЛНР и ДНР,
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.06.2022

Пленный украинский солдат не видел смысла воевать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 10 июня, в преддверии Дня России, в Луганске состоялся концерт народных артистов России
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
10.06.2022

Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2022

Финны продолжают накачивать Украину оружием
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2022

Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2022

На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2022

В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2022

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей
Финляндия
Турция
НАТО
Федерация
11.06.2022 19:34

Турки ставят процесс вступления скандинавов в НАТО на ручник

Как известно, турецкое правительство составило список из десяти условий, при выполнении которых оно проголосует за вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

За более подробными комментариями по этому поводу мы обратились к главному редактору Международного информационного агентства MV-Lehti Янусу Путконену.

 - Список требований составлен таким образом, что эти две скандинавские страны не смогут его выполнить, - пояснил журналист. - Это потребовало бы разворота на 180 градусов от той политики, которая проводится их правительствами уже довольно долгое время. Может быть, Финляндия и выполнила бы некоторые условия, но для Швеции они абсолютно невыполнимы. Мы знаем что шведы заняли свою позицию благодаря одному депутату, курду по национальности. Вся коалиция демократов в этой стране практически зависит от одного человека, от одного депутата курдского происхождения. А как раз выдачи этого человека и требует Турция. Получается, что Анкара составила список, замораживающий весь процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Автор: Михаил Бондаренко
Финляндия
Турция
НАТО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2022

Финны продолжают накачивать Украину оружием
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2022

Пленный украинский солдат не видел смысла воевать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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10.06.2022
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На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы

09.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске вчера, восьмого июня, открылся XXI Международный джазовый фестиваль «Какой удивитель
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В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

09.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

07.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 11 июня, на встрече с иностранными журналистами специальный корреспондент агентства «Ура
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11.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 12 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Свято
11.06.2022

В воскресенье православные отметят большой праздник - День Святой Троицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в субботу, 11 июня, из-за неблагоприятных погодных условий отменено проведение стрит
11.06.2022

В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Количество украинских пленных, сложивших оружие перед бойцами ВС РФ, народной милиции ЛНР и ДНР,
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.06.2022

Пленный украинский солдат не видел смысла воевать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 10 июня, в преддверии Дня России, в Луганске состоялся концерт народных артистов России
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11.06.2022 19:34

Турки ставят процесс вступления скандинавов в НАТО на ручник

11.06.2022 17:10

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11.06.2022 16:58

В воскресенье православные отметят большой праздник - День Святой Троицы

11.06.2022 16:10

На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России

11.06.2022 12:45

В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек

11.06.2022 12:39

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня

11.06.2022 12:19

В Челябинске из-за дождя отменили стрит-парад и мероприятия в «Саду Победы»

11.06.2022 11:55

Пленный украинский солдат не видел смысла воевать

10.06.2022 21:21

Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей

10.06.2022 18:33

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09.06.2022 12:56

Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков с большим комфортом

09.06.2022 12:55

Текслер встретился с высокопоставленными силовиками

09.06.2022 12:37

Текслер: Там, где главы сильные, все вопросы решаются

09.06.2022 12:35

Из Челябинской области отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса

09.06.2022 11:56

В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

09.06.2022 11:44

Каменный дом Федора Серебровского в центре Челябинска признан достойным включения в госреестр ОКН

09.06.2022 11:02

Челябинцы могут внести свой вклад в проект благоустройства нового сквера на ЧМЗ

09.06.2022 10:49

Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск

09.06.2022 10:34

В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда

09.06.2022 10:32

ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»

09.06.2022 10:31

Текслер: Почему кто-то может на 100% законтрактоваться, а кто-то не может и на 30%

09.06.2022 10:29

Текслер поручил главам держать на контроле газификацию