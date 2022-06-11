11.06.2022
Финны продолжают накачивать Украину оружием
11.06.2022
Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку
11.06.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России
11.06.2022
В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек
11.06.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня
10.06.2022
Челябинскую активистку движения за сохранение леса на Тополинке оштрафовали на 20 тысяч рублей
Турки ставят процесс вступления скандинавов в НАТО на ручник
11.06.2022
Джон Доган: «Западные СМИ работают под контролем ЦРУ»
11.06.2022
Финны продолжают накачивать Украину оружием
11.06.2022
Пленный украинский солдат не видел смысла воевать
10.06.2022
Дмитрий Певцов: «За наших солдат молимся во всех храмах»
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022