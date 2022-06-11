Турки ставят процесс вступления скандинавов в НАТО на ручник

Как известно, турецкое правительство составило список из десяти условий, при выполнении которых оно проголосует за вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

За более подробными комментариями по этому поводу мы обратились к главному редактору Международного информационного агентства MV-Lehti Янусу Путконену.

- Список требований составлен таким образом, что эти две скандинавские страны не смогут его выполнить, - пояснил журналист. - Это потребовало бы разворота на 180 градусов от той политики, которая проводится их правительствами уже довольно долгое время. Может быть, Финляндия и выполнила бы некоторые условия, но для Швеции они абсолютно невыполнимы. Мы знаем что шведы заняли свою позицию благодаря одному депутату, курду по национальности. Вся коалиция демократов в этой стране практически зависит от одного человека, от одного депутата курдского происхождения. А как раз выдачи этого человека и требует Турция. Получается, что Анкара составила список, замораживающий весь процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.