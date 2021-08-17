Учебный год в российских школах начнется в обычном формате

В России учебный год начнется первого сентября в обычном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Министр отметил, что первое сентября - одно из самых важных событий для школьников, студентов и учителей, поэтому ведомству важно, чтобы учащиеся пришли в классы и аудитории и встретились со своими преподавателями.

«Учебный год начнётся в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», – подчеркнул Министр.

Сергей Кравцов подчеркнул, что дистанционного формата начала учебного года не предполагается.

Как сообщает пресс-служба минпросвещения, министр и детский омбудсмен были едины во мнении о недопустимости принудительной вакцинации учеников и педагогов от ковида и введении ограничительных мер в отношении непривитых.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер отмечал, что в Челябинской области школы в новом учебном году будут работать в очном режиме. Все образовательные учреждения будут строго соблюдать действующие ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Фото: пресс-служба минпросвещения РФ