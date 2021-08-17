17.08.2021
В Копейске переходящий дорогу верблюд удивил автомобилистов
17.08.2021
Привлечь к ответственности: в Челябинской области подрядчики делали капремонт с риском для жизни рабочих
17.08.2021
Южноуральские полицейские в служебной командировке спасли жителя Дагестана
17.08.2021
Врио губернаторов смогут привлечь к ответственности за коррупцию
17.08.2021
Учебный год в российских школах начнется в обычном формате
17.08.2021
На «Агро-2021» в Челябинске будут осматривать домашних любимцев и консультировать садоводов
Учебный год в российских школах начнется в обычном формате
07.03.2021
В Нязепетровске снят режим ЧС, введенный из-за порыва на теплотрассе
22.05.2020
Проект расписания ЕГЭ в 2020 году
21.04.2020
Как в этом году пройдут выпускные экзамены в школах
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021