Текслер: Учебный процесс в школах Челябинской области будет проходить в очном режиме

В предстоящем учебном году школы Челябинской области будут работать в очном режиме.

Об этом сообщил губернатора Алексей Текслер на совещании, посвященном подготовке в новому учебному году.

«Сразу хочу сказать, что учебный процесс будет проходить у нас, в Челябинской области, в очном режиме. Мы не планируем переводить школы в дистанционный режим обучения», - сообщил губернатор.

Все образовательные учреждения будут строго соблюдать действующие ограничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. «Коронавирусные ограничения, конечно, накладывают отпечаток на нашу работу, но система образования в регионе, в любом случае, должна работать четко, в надежном, плановом режиме», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поручил органам исполнительной власти и главам муниципалитетов взять на особый контроль вопрос вакцинации сотрудников образовательных организаций. «Вакцинация – это гарантия, что в наших школах будет благополучная эпидемиологическая ситуация, когда все процессы обучения можно проводить очно», - отметил Алексей Текслер.

Руководитель управления Роспотребназора по Челябинской области Анатолий Семенов отметил, что в прошлом году в 32% школ региона были зафиксированы очаги коронавирусной инфекции. «В этом году, учитывая новый, более контактный штамм Ковид-19, ситуация остается серьезной, - пояснил он. – В сложившихся условиях необходимо усиливать темпы вакцинации». Глава ведомства подчеркнул, что вакцинация от ковида безопасна, а осложнения от прививки в области получили лишь семь человек. При этом полностью привито (поставили два компонента вакцины) почти 512 тысяч человек.

Ранее министр образования и науки области Александр Кузнецов отметил, что торжественные и праздничные мероприятия в День знаний, первого сентября 2021 года, и начало нового учебного года планируется проводить в формате прошлого года с учетом всех действующих ковидных ограничений. Новых пока вводить не планируется.