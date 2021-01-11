Ученые УрФУ: Радиация убивает коронавирус

Ученые из Уральского федерального университета совместно с коллегами из Узбекистана нашли новый способ борьбы с ковидом. По мнению исследователей, слабые дозы радиации (например, рентгеновское излучение) способны уничтожить коронавирус.

Соответствующую информацию разместили на сайте УрФУ, где также говорится о разработке методических рекомендаций по использованию радиации в лечении пациентов с коронавирусом и дезинфекции.

«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», - рассказал профессор УрФУ и руководитель научной лаборатории «Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники» Анатолий Зацепин.

При этом метод, по мнению исследователей, рассчитан не только для вирусов Covid-19, но и для других вирусов, в том числе и для его мутаций.

«Как физики мы разрабатываем и анализируем механизмы радиационного воздействия на микроуровне, а биологи и медики помогают понять, как это влияет на организм человека в целом», - пояснил Зацепин.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе выявлен 291 новый инфицированный, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 295, неделю назад - 302). От ковидной пневмонии умерли восемь человек. Кроме того, за сутки скончалось от иных заболеваний еще пятеро человек, у которых коронавирус был сопутствующим.