Умерших от covid-19 будут хоронить в стеклянных гробах

В Москве граждан, умерших от новой коронавирусной инфекции, теперь будут хоронить в гробах со стеклянными крышками. Новведение поможет соблюсти все меры безопасности, при этом дав родственникам возможность проститься с близким традиционно.

Как сообщает ТАСС, такую услугу ввел московский ГБУ “Ритуал”. По словам директора Артем Екимова, промежуточная крышка, изготовлена из оргстекла. Она монтируется к основной крышке, а все соединения полностью герметичны, что позволяет соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Конструкция позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим от новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что ГБУ “Ритуал” оказывает бесплатно услугу “Прощание онлайн”, а также целый комплекс дистанционных услуг: уборка и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов и т.п.