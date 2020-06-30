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В Китае обнаружили новый вирус свиного гриппа

Федерация
Сегодня, 17:54

Китайские ученые, обследовав 30 тысяч свиней на бойнях по всей стране, обнаружили новый штамм G4 EA H1N1, который относится к свиному гриппу. Как сообщает The Independent, этот вирус может устроить следующую пандемию.

Как рассказал в интервью радио Sputnik директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов,  свиной грипп H1N1 был причиной пандемии до коронавируса. В 2009 году от него погибли по разным оценкам от 20 до 300 тысяч человек. Чтобы новый вирус передался от свиньи к человеку, он должен получить всего несколько мутаций, которые сделают его очень заразным, считает ученый.   

"Последние 15 лет я повторяю, что гриппозный вирус - это потенциально смертельная инфекция для любого человека. Вирусы гриппа могут вызывать пандемии и это не случайность, а закономерность. Да, вероятность пандемии с этим вирусом тоже возможна, если появится очень мощный и заразный штамм, а это не исключено. Вирусы не будут спрашивать разрешения ни у США, ни у России, ни у Китая, ни у других стран, чтобы вызвать пандемию", - пояснил Георгий Викулов.

 

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