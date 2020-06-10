В мире подтверждено 7,2 миллиона случаев коронавируса, в России – 493 тысячи, в УрФО – 21 тысяча

За прошедшие сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 404 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них у 34,8% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. За сутки выписано из больниц больше новых заболевших - 10 тысяч 386 выздоровевших. Умерло 216 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10 июня в мире подтверждено 7 миллионов 241 тысяча 550 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 1,75%), летальных исходов - 413 тысяч 568 (прирост за сутки 0,64%).

В Российской Федерации зарегистрировано 493 тысячи 657 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1,7%), в том числе в Москве – 199 тысяча 785 случаев.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 21 тысяча 490 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 8194 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 4245 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – 3821, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2887, в Тюменской области – 2013, в Курганской области –330.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 252 тысячи 783 человека (плюс 10386), в Москве – 113 тысяч 533 человека (плюс 3796). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 6 тысяч 358 человека (за сутки – 216). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3085, Московской области – 622, в Республике Дагестан – 309, в Санкт-Петербурге – 482, в Нижегородской области – 150, в Ставропольском крае – 65, в Республике Ингушетия – 62, в Республике Северная Осетия – 57, в Ростовской области – 54, в Тульской области –51, в Красноярском крае – 53, в Тверской области – 49, в Свердловской области - 48, в Краснодарском крае – 47, в Новосибирской области - 46, в Смоленской области – 44. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 162 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 66 (в том числе 40 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 48, в Ханты-Мансийском автономном округе - 23, в Ямало-Ненецком автономном округе – 13, в Тюменской области - 12.