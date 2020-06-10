За сутки в Челябинской области умерло трое пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – В Челябинске, Саткинском и Ашинском районе.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки скончались 53-летняя женщина из Челябинска, 57-летний мужчина из Ашинского района и 59-летняя женщина из Саткинского района.

С начала пандемии в Челябинске зафиксировано 18 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 46 до 96 лет. У 14 пациентов причиной смерти стал непосредственно коронавирус. В областном центре подтверждено 1267 случаев коронавируса (плюс 61 за сутки).

Всего в Ашинском районе умерло два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего а муниципалитете зарегистрировано 82 инфицированных в возрасте от двух месяцев до 83 лет.

В Саткинском района зафиксирован первый случай смерти пациента с ковидом. Всего в районе подтверждено 77 случаев заражения у жителей от одного года до 86 лет.

В Магнитогорске умерло 16 пациентов с коронавирусом. По данным городского оперативного штаба в городе подтвержден 871 случай COVID-19, из них 441 пациент выздоровел и выписан из больницы.

В Златоусте зафиксировано 10 смертельных случаев. Всего в городском округе зафиксировано 513 инфицированных.

В Миассе с начала пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе пятеро – от ковидной пневмонии. В Миассе подтверждено 364 случая.

В Ашинском, Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей. Всего в Ашинском районе подтверждено 82 случая коронавируса, в Брединском районе зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции, в Октябрьском – 16.

В Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском, Кунашакском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 66 южноуральцев, в том числе 37 человек умерло от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 10 июня в России скончалось 6 тысяч 358 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 162 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 66 (в том числе 40 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 48, в Ханты-Мансийском автономном округе - 23, в Ямало-Ненецком автономном округе – 13, в Тюменской области - 12.