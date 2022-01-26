В Москве приостановили плановую госпитализацию детей: причиной стал коронавирус

В детских больницах Москвы на три недели закрыли плановую госпитализацию. Причиной стал резкий рост заболеваемости короновирусом: за две недели число заболевших COVID-19 детей выросло в столице в 14 раз, а число госпитализаций – в 10 раз (120 детей в сутки). Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Как сообщили в ведомстве, эти «временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также при других заболеваниях или состояниях, не допускающих промедления в оказании медицинской помощи».

Экстренную медпомощь будут оказывать в полном объёме, подчеркнули в городском Депздраве. Там также отметили, что приостановка плановой госпитализации должна обеспечить безопасность юных пациентов и помочь справиться с новой волной пандемии коронавируса.