В России подтверждено 1036 случаев коронавируса, в УрФО - 36

За последние сутки в России официально подтверждено 196 случаев новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в 17 регионах, в том числе в Москве – 157 случаев.

Сегодня в столице скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирус. По данным департамента здравоохранения Москвы, пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония.

По состоянию на утро 27 марта в мире подтверждено 531 тысяча 920 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 449 тысяч 842 случая зарегистрировано в 171 стране мира, остальные – в Китае.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано одна тысяча 36 случаев коронавирусной инфекции (выписано 45 граждан), в Москве - 546 случаев.

В УрФО официально зарегистрировано 36 случаев: в Свердловской области - 20, в Челябинской области - восемь, в Ханты-Мансийском автономном округе – четыре, в Тюменской области – три, в Курганской области – один.

В Челябинской области на сегодня находятся под медицинским наблюдением четыре тысячи 649 человек, в том числе четыре тысячи 529 россиян, 120 граждан других стран.