В России прошла экологическая акция «Выбираю чистый воздух»

Подведены итоги всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», организатором которой выступило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В течение нескольких месяцев участники проекта по всей стране пользовались экологичными видами транспорта вместо езды на автомобилях. Челябинск и Магнитогорск занимают четвертое и пятое места в рейтинге ста российских городов по количеству «чистых километров», которые их жители этим летом проехали на велосипедах, самокатах, роликовых коньках или прошли пешком.

Для участия в экопроекте «Выбираю чистый воздух» жители регионов России с 27 мая по 24 сентября 2023 года использовали альтернативные способы передвижения по городу — вместо езды на личном автотранспорте ходили пешком, бегали, задействовали велосипед, самокат, роликовые коньки, скейтборд. По условиям акции, пройденные маршруты необходимо было ежедневно фиксировать в любом фитнес-приложении, а результат, выраженный в километрах, — публиковать на своей личной страничке в соцсетях под хештегом #выбираючистыйвоздух с указанием своего города.

Организаторы регулярно мониторили социальные сети и отслеживали прибавку к километражу каждого города-участника, заодно отмечая самых активных горожан. Актуальные результаты можно увидеть в сводной рейтинговой таблице, где российские города выстроились в порядке убывания с учетом «Чистых километров», набранных их жителями в ходе акции.

По итогам проекта первое место занял Новокузнецк (282 тысячи 990 километров), на втором месте — Череповец (264 тысячи 439 километров), на третьем — Липецк (140 тысяч 623 километра). Челябинск и Магнитогорск замыкают пятерку лидеров с результатами 81 тысяча 26 километров и 54 тысячи 486 километров соответственно.

Всего в акции «Выбираю чистый воздух» приняли участие 103 населенных пункта Российской Федерации, жители которых в общей сложности преодолели 926 454 км, сэкономив 74 116 литров топлива и предотвратив 185 291 килограммов выбросов вредных веществ в атмосферу планеты. Кроме того, в рамках акции проводились многочисленные спортивные мероприятия, в том числе и массовые забеги, результаты которых также прибавлялись к общегородскому рейтингу. Например, участники масштабного XVII Челябинского марафона внесли в зачет всероссийской акции 30 тысяч километров.

Минприроды России отмечает важность проведения подобных экологических акций, а также планирует сделать марафон «чистых километров» ежегодным.

«Каждый может внести свой вклад в общее дело: снизить количество выбросов в атмосферу и улучшить качество воздуха, — комментируют организаторы акции. — Проект “Выбираю чистый воздух” стал движением, объединившим тысячи человек, выступивших за чистый воздух и кардинальное снижение выбросов в промышленных городах».

Торжественный финал акции и церемония награждения самых активных участников акции состоятся 28 сентября. Церемония награждения победителей пройдет в Москве при участии руководителей федерального проекта «Чистый воздух» из Минприроды России, представителей Общественной палаты РФ и Российского экологического общества, а также известных спортсменов и общественных деятелей в области экологии. Трансляцию можно будет увидеть на официальном сайте проекта.