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В России с 12 мая завершается режим нерабочих дней

Федерация
Сегодня, 20:39
Автор: 
Любовь Юрина, Олеся Денисова

В Российской Федерации завершается режим нерабочих дней, продлившийся в стране в течение шести недель.

«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией», - сообщил президент Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке, которое глава государства провел в режиме видеоконференции.

Владимир Путин подчеркнул, что выход из режима будет не быстрым, поэтапным и «потребует значительного времени».

На всех его этапах необходимо будет соблюдать общие санитарные правила (в том числе и по работе организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта) и дополнительные профилактические меры в регионах. Массовые мероприятия пока запрещены.

Владимир Путин особо подчеркнул, что для россиян старше 65 лет и лиц с хроническими заболевания продолжит действовать режим повышенной безопасности.

Руководители субъектов России и в дальнейшем сохранят дополнительные полномочия. Именно они, исходя из ситуации в регионе, когда и какие ограничения будут смягчаться. При необходимости ограничения могут дополняться.

«Продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, организации так называемого непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости», - сообщил глава государства.

С 12 мая начнут работу предприятия ряда базовых отраслей: строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. При этом обязательным остается требование соблюдения всех санитарных норм. Руководители субъектов по согласования с федеральным правительством могут приостанавливать деятельность этих предприятий, если на них не удается обеспечить меры санитарной безопасности. При этом зарплата сотрудников должна сохраняться.

 

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Автор: 
Любовь Юрина, Олеся Денисова
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